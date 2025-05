HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Adesso bei unverändertem Kursziel von 102 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Software-Unternehmen habe ein durchwachsenes erstes Quartal verzeichnet, schrieb Finn Kemper in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Angesichts des anhaltenden Drucks auf das operative Ergebnis (Ebit) und den Nettogewinn streicht er seine Kaufempfehlung und nimmt eine vorsichtigere Haltung ein./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.