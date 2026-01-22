Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|TecDAX aktuell
|
22.01.2026 09:29:16
Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,44 Prozent fester bei 3 693,99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 553,903 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,887 Prozent auf 3 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 672,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 698,11 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,889 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 22.12.2025, einen Stand von 3 592,98 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 3 750,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der TecDAX noch bei 3 663,55 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,92 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 5,55 Prozent auf 28,55 EUR), CANCOM SE (+ 3,31 Prozent auf 28,05 EUR), EVOTEC SE (+ 2,90 Prozent auf 6,10 EUR), Bechtle (+ 2,71 Prozent auf 43,20 EUR) und SMA Solar (+ 2,70 Prozent auf 35,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-3,16 Prozent auf 84,30 EUR), Drägerwerk (-0,46 Prozent auf 86,00 EUR), AIXTRON SE (-0,09 Prozent auf 21,15 EUR), ATOSS Software (+ 0,50 Prozent auf 100,40 EUR) und SAP SE (+ 0,54 Prozent auf 192,08 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 502 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 220,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bechtle AG
|
22.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
20.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
19.01.26
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|20.01.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|20,57
|-0,63%
|ATOSS Software AG
|99,60
|0,10%
|Bechtle AG
|43,76
|0,32%
|CANCOM SE
|28,75
|0,00%
|Deutsche Telekom AG
|27,01
|0,07%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|84,60
|-0,59%
|EVOTEC SE
|6,16
|-0,42%
|freenet AG
|29,58
|0,00%
|HENSOLDT
|82,75
|-0,06%
|IONOS
|28,15
|-0,35%
|SAP SE
|192,00
|-0,24%
|Siemens Healthineers AG
|44,09
|0,11%
|SMA Solar AG
|37,54
|0,32%
|TeamViewer
|5,83
|0,26%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 704,99
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.