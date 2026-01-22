Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,44 Prozent fester bei 3 693,99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 553,903 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,887 Prozent auf 3 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 672,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 698,11 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,889 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 22.12.2025, einen Stand von 3 592,98 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 3 750,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der TecDAX noch bei 3 663,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,92 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 5,55 Prozent auf 28,55 EUR), CANCOM SE (+ 3,31 Prozent auf 28,05 EUR), EVOTEC SE (+ 2,90 Prozent auf 6,10 EUR), Bechtle (+ 2,71 Prozent auf 43,20 EUR) und SMA Solar (+ 2,70 Prozent auf 35,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-3,16 Prozent auf 84,30 EUR), Drägerwerk (-0,46 Prozent auf 86,00 EUR), AIXTRON SE (-0,09 Prozent auf 21,15 EUR), ATOSS Software (+ 0,50 Prozent auf 100,40 EUR) und SAP SE (+ 0,54 Prozent auf 192,08 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 502 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 220,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at