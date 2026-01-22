Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX aktuell 22.01.2026 09:29:16

Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,44 Prozent fester bei 3 693,99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 553,903 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,887 Prozent auf 3 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 672,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 698,11 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,889 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 22.12.2025, einen Stand von 3 592,98 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 3 750,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der TecDAX noch bei 3 663,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,92 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 5,55 Prozent auf 28,55 EUR), CANCOM SE (+ 3,31 Prozent auf 28,05 EUR), EVOTEC SE (+ 2,90 Prozent auf 6,10 EUR), Bechtle (+ 2,71 Prozent auf 43,20 EUR) und SMA Solar (+ 2,70 Prozent auf 35,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-3,16 Prozent auf 84,30 EUR), Drägerwerk (-0,46 Prozent auf 86,00 EUR), AIXTRON SE (-0,09 Prozent auf 21,15 EUR), ATOSS Software (+ 0,50 Prozent auf 100,40 EUR) und SAP SE (+ 0,54 Prozent auf 192,08 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 502 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 220,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Bechtle AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Bechtle AG

mehr Analysen
20.01.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 20,57 -0,63% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 99,60 0,10% ATOSS Software AG
Bechtle AG 43,76 0,32% Bechtle AG
CANCOM SE 28,75 0,00% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 27,01 0,07% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 84,60 -0,59% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 6,16 -0,42% EVOTEC SE
freenet AG 29,58 0,00% freenet AG
HENSOLDT 82,75 -0,06% HENSOLDT
IONOS 28,15 -0,35% IONOS
SAP SE 192,00 -0,24% SAP SE
Siemens Healthineers AG 44,09 0,11% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 37,54 0,32% SMA Solar AG
TeamViewer 5,83 0,26% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 704,99 1,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen