Optimismus in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind

So bewegte sich der TecDAX am Donnerstag letztendlich

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent stärker bei 2 990,66 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 425,349 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 2 965,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 964,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 2 990,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 960,34 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, lag der TecDAX bei 3 119,53 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.06.2023, den Wert von 3 145,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2 669,09 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,89 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 3,84 Prozent auf 62,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,74 Prozent auf 37,17 EUR), AIXTRON SE (+ 2,67 Prozent auf 34,57 EUR), Siltronic (+ 2,51 Prozent auf 79,75 EUR) und Nagarro SE (+ 2,43 Prozent auf 69,65 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil MorphoSys (-4,94 Prozent auf 26,37 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,31 Prozent auf 36,18 EUR), TeamViewer (-0,32 Prozent auf 15,60 EUR), Telefonica Deutschland (-0,27 Prozent auf 1,67 EUR) und Bechtle (-0,18 Prozent auf 43,91 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 133 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 141,510 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,61 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

