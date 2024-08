Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX

So bewegt sich der MDAX am Montagmorgen.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,62 Prozent stärker bei 25 272,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 246,513 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,322 Prozent fester bei 25 197,61 Punkten in den Montagshandel, nach 25 116,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 193,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 273,49 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 25 176,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 344,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 28 706,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 5,83 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 665,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Stabilus SE (+ 6,12 Prozent auf 45,05 EUR), HENSOLDT (+ 4,99 Prozent auf 34,92 EUR), Aroundtown SA (+ 2,41 Prozent auf 2,00 EUR), KRONES (+ 2,04 Prozent auf 129,80 EUR) und Nordex (+ 1,49 Prozent auf 14,28 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil EVOTEC SE (-1,32 Prozent auf 8,57 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,30 Prozent auf 134,50 EUR), Befesa (-0,21 Prozent auf 28,96 EUR), HOCHTIEF (-0,19 Prozent auf 105,90 EUR) und HelloFresh (-0,14 Prozent auf 5,89 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 268 638 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,334 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 5,36 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at