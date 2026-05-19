Optimismus in London: FTSE 100 beendet den Handel im Plus

Zum Handelsende legten Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10 330,55 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,914 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 323,69 Punkte an der Kurstafel, nach 10 323,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 408,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 315,38 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 667,63 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 10 627,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 699,31 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,81 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Airtel Africa (+ 6,78 Prozent auf 3,34 GBP), 3i (+ 5,86 Prozent auf 22,04 GBP), Frasers Group (+ 3,40 Prozent auf 7,15 GBP), Burberry (+ 3,23 Prozent auf 11,18 GBP) und Diploma (+ 3,17 Prozent auf 68,35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-4,20 Prozent auf 31,93 GBP), Compass Group (-3,82 Prozent auf 31,48 USD), Antofagasta (-3,62 Prozent auf 36,49 GBP), Anglo American (-3,28 Prozent auf 36,57 GBP) und Metlen Energy Metals (-3,18 Prozent auf 37,20 EUR).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 145 574 672 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 261,958 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at