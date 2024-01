Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus

Am Freitag tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,64 Prozent höher bei 7 624,93 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,374 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 576,59 Punkten, nach 7 576,59 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 655,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 576,59 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,841 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 7 542,77 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.10.2023, einen Stand von 7 644,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 794,04 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Endeavour Mining (+ 4,86 Prozent auf 25,22 CAD), JD Sports Fashion (+ 3,76 Prozent auf 1,14 GBP), Fresnillo (+ 3,05 Prozent auf 5,33 GBP), Antofagasta (+ 3,02 Prozent auf 16,36 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,69 Prozent auf 3,05 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Burberry (-5,51 Prozent auf 12,86 GBP), Centrica (-1,54 Prozent auf 1,50 GBP), Informa (-1,44 Prozent auf 7,55 GBP), Ocado Group (-1,39 Prozent auf 6,52 GBP) und Smurfit Kappa (-1,22 Prozent auf 35,13 EUR) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63 274 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 196,610 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at