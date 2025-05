Optimismus in London: FTSE 100 legt am Mittag zu

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,60 Prozent auf 8 685,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,624 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 633,75 Punkte an der Kurstafel, nach 8 633,75 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 690,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 633,63 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 1,53 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.04.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 275,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 8 732,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 438,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5,15 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 908,82 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell StJamess Place (+ 4,76 Prozent auf 11,22 GBP), AstraZeneca (+ 2,03 Prozent auf 103,48 GBP), GSK (+ 1,80 Prozent auf 13,87 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,76 Prozent auf 3,42 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,65 Prozent auf 3,26 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Kingfisher (-1,17 Prozent auf 3,12 GBP), Marks Spencer (-1,03 Prozent auf 3,53 GBP), Rentokil Initial (-0,99 Prozent auf 3,48 GBP), Fresnillo (-0,97 Prozent auf 10,06 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-0,96 Prozent auf 20,64 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 27 626 028 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 186,865 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,98 erwartet. Die M&G-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at