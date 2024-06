Optimismus in London: FTSE 100 mittags mit Kursplus

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,56 Prozent höher bei 8 225,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,551 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 179,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 179,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 179,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 237,36 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,150 Prozent nach unten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 8 254,18 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.03.2024, den Stand von 7 952,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der FTSE 100 7 500,49 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,53 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell 3i (+ 3,79 Prozent auf 31,13 GBP), Intertek (+ 2,49 Prozent auf 48,66 GBP), Rolls-Royce (+ 1,82 Prozent auf 4,62 GBP), Legal General (+ 1,69 Prozent auf 2,30 GBP) und Beazley (+ 1,57 Prozent auf 7,11 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-4,16 Prozent auf 1,21 GBP), D S Smith (-1,83 Prozent auf 4,18 GBP), Bunzl (-1,30 Prozent auf 30,30 GBP), WPP 2012 (-1,11 Prozent auf 7,33 GBP) und Compass Group (-0,64 Prozent auf 21,87 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 746 380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 230,002 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,37 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at