NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 260 auf 300 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die britisch-spanische Fluggesellschaftsholding erziele weiterhin hervorragende Ergebnisse - entgegen aller "Horrorgeschichten" über den Nordatlantik-Verkehr, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag veröffentlichten Studie. Ein positives operatives Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal sei ungewöhnlich im europäischen Branchenumfeld, in dem er allerdings ein Engagement in den Lufthansa-Aktien bevorzugt./rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 12:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 05:00 / UTC



