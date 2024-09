Optimismus in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Plus

Am dritten Tag der Woche geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 8 213,87 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,558 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 205,98 Punkten, nach 8 205,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 202,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 228,75 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,396 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 8 168,10 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 11.06.2024, bei 8 147,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 496,87 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,38 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 2,25 Prozent auf 17,01 GBP), Burberry (+ 2,13 Prozent auf 5,83 GBP), Glencore (+ 2,12 Prozent auf 3,71 GBP), Prudential (+ 2,06 Prozent auf 6,14 GBP) und Fresnillo (+ 2,04 Prozent auf 5,25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Rentokil Initial (-17,03 Prozent auf 3,95 GBP), AstraZeneca (-1,45 Prozent auf 122,26 GBP), GSK (-0,99 Prozent auf 16,55 GBP), Marks Spencer (-0,90 Prozent auf 3,53 GBP) und Unite Group (-0,86 Prozent auf 9,80 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 6 529 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,499 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die M&G-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at