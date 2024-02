Optimismus in London: FTSE 100 steigt mittags

Der FTSE 100 notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,89 Prozent höher bei 7 579,17 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,367 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 512,28 Punkte an der Kurstafel, nach 7 512,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 585,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 512,28 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,087 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 7 624,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 440,47 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 953,85 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,84 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Coca-Cola HBC (+ 7,07 Prozent auf 23,62 GBP), Vodafone Group (+ 3,16 Prozent auf 0,66 GBP), Ocado Group (+ 2,73 Prozent auf 5,34 GBP), Taylor Wimpey (+ 2,65 Prozent auf 1,45 GBP) und Legal General (+ 2,62 Prozent auf 2,37 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Entain (-3,88 Prozent auf 9,36 GBP), Anglo American (-1,69 Prozent auf 17,26 GBP), Glencore (-0,58 Prozent auf 3,90 GBP), United Utilities (-0,54 Prozent auf 10,21 GBP) und Smurfit Kappa (-0,45 Prozent auf 37,09 EUR).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 230 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 189,262 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at