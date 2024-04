Optimismus in London: Pluszeichen im FTSE 100

In London ist am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag klettert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,18 Prozent auf 8 038,22 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 023,87 Punkte an der Kurstafel, nach 8 023,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 076,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 021,67 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 930,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 485,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 7 914,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 076,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Associated British Foods (+ 9,84 Prozent auf 27,53 GBP), Ocado Group (+ 5,97 Prozent auf 3,80 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,00 Prozent auf 1,22 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,48 Prozent auf 151,00 GBP) und Marks Spencer (+ 2,01 Prozent auf 2,62 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Antofagasta (-3,32 Prozent auf 21,28 GBP), Anglo American (-2,78 Prozent auf 21,00 GBP), Fresnillo (-2,30 Prozent auf 5,74 GBP), D S Smith (-1,97 Prozent auf 3,48 GBP) und Glencore (-1,67 Prozent auf 4,67 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 47 588 991 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212,052 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,70 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

