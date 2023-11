Optimismus in Moskau: RTS am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Um 12:01 Uhr bewegt sich der RTS im MICEX-Handel 1,08 Prozent stärker bei 1 129,07 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 6,297 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,006 Prozent auf 1 117,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 116,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des RTS betrug 1 114,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 129,74 Zähler.

RTS-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 2,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der RTS mit 1 034,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, stand der RTS noch bei 1 010,19 Punkten. Der RTS verzeichnete vor einem Jahr, am 15.11.2022, den Stand von 1 159,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 17,24 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 129,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im RTS

Die Top-Aktien im RTS sind derzeit SOLLERS (+ 8,10 Prozent auf 747,50 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 1,49 Prozent auf 2,24 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 1,26 Prozent auf 37 080,00 RUB), VTB Bank (+ 1,00 Prozent auf 0,02 RUB) und Mechel (+ 0,93 Prozent auf 318,22 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen hingegen NOVATEK (-2,10 Prozent auf 1 560,60 RUB), Rosneft Oil Company (-1,61 Prozent auf 581,80 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-1,30 Prozent auf 37,88 RUB), LSR (-1,09 Prozent auf 670,20 RUB) und Acron (-0,79 Prozent auf 18 798,00 RUB).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im RTS auf

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 40 411 670 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Yandex mit 6,298 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien im Blick

Im RTS verzeichnet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 49,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at