Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 33 804,87 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 10,436 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,166 Prozent auf 33 683,41 Punkte an der Kurstafel, nach 33 739,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 33 882,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 33 612,25 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 663,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 261,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, notierte der Dow Jones bei 29 239,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,02 Prozent. Bei 35 679,13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 4,55 Prozent auf 283,60 USD), Boeing (+ 1,31 Prozent auf 196,07 USD), Intel (+ 1,24 Prozent auf 36,88 USD), Microsoft (+ 1,23 Prozent auf 332,42 USD) und Nike (+ 1,06 Prozent auf 98,65 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-3,27 Prozent auf 161,10 USD), Johnson Johnson (-1,38 Prozent auf 156,18 USD), Procter Gamble (-1,23 Prozent auf 143,00 USD), Verizon (-0,94 Prozent auf 31,46 USD) und Dow (-0,82 Prozent auf 50,89 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 13 663 053 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,14 Prozent.

