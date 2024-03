Optimismus in New York: Dow Jones liegt schlussendlich im Plus

Der Dow Jones wagte sich am Mittwochabendnicht aus der Reserve.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent höher bei 38 661,05 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,143 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,834 Prozent auf 38 906,98 Punkte an der Kurstafel, nach 38 585,19 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 38 858,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 570,80 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,790 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, stand der Dow Jones bei 38 521,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 36 054,43 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 431,44 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,51 Prozent nach oben. Bei 39 282,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 3,13 Prozent auf 44,51 USD), IBM (+ 2,19 Prozent auf 196,16 USD), Salesforce (+ 1,68 Prozent auf 303,77 USD), Honeywell (+ 1,60 Prozent auf 200,50 USD) und Walmart (+ 0,88 Prozent auf 60,57 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walt Disney (-2,49 Prozent auf 110,06 USD), Verizon (-1,04 Prozent auf 39,93 USD), Chevron (-0,84 Prozent auf 148,33 USD), Nike (-0,69 Prozent auf 97,63 USD) und Apple (-0,59 Prozent auf 169,12 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 468 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,838 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,79 zu Buche schlagen. Mit 6,78 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at