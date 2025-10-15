Handel in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent auf 46 371,99 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,848 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,861 Prozent auf 45 871,89 Punkte an der Kurstafel, nach 46 270,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 693,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 302,41 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45 883,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44 023,29 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, bei 42 740,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,39 Prozent. Bei 47 049,64 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell JPMorgan Chase (+ 2,11 Prozent auf 308,45 USD), IBM (+ 1,84 Prozent auf 281,23 USD), Cisco (+ 1,70 Prozent auf 69,83 USD), Nike (+ 1,54 Prozent auf 68,68 USD) und Walmart (+ 1,40 Prozent auf 108,71 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Travelers (-2,83 Prozent auf 267,84 USD), Honeywell (-1,29 Prozent auf 205,92 USD), Merck (-0,74 Prozent auf 84,07 USD), Salesforce (-0,68 Prozent auf 238,14 USD) und Verizon (-0,63 Prozent auf 40,30 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 747 250 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,932 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

