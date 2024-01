Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne

Am Mittwoch sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,55 Prozent auf 17 499,30 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,908 Prozent auf 17 562,32 Punkte an der Kurstafel, nach 17 404,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 17 665,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 481,97 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,550 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 16 777,40 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 14 745,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 11 846,64 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,77 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Netflix (+ 10,70 Prozent auf 544,87 USD), ASML (+ 8,85 Prozent auf 847,31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,86 Prozent auf 178,29 USD), Applied Materials (+ 4,24 Prozent auf 174,14 USD) und KLA-Tencor (+ 3,09 Prozent auf 638,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-6,93 Prozent auf 2,82 USD), Datadog A (-4,98 Prozent auf 122,58 USD), Baker Hughes (-4,73 Prozent auf 30,04 USD), Align Technology (-3,51 Prozent auf 257,07 USD) und Enphase Energy (-2,90 Prozent auf 108,07 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 393 403 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,757 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

