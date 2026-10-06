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NASDAQ Composite-Kursverlauf 06.10.2026 20:04:16

Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus

Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus

Der NASDAQ Composite notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,63 Prozent höher bei 27 650,65 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,596 Prozent auf 27 641,17 Punkte an der Kurstafel, nach 27 477,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 604,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 722,75 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 506,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 121,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 941,67 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19,00 Prozent zu Buche. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell CIENA (+ 11,43 Prozent auf 434,25 USD), Cogent Communications (+ 5,41 Prozent auf 9,36 USD), Modine Manufacturing (+ 5,27 Prozent auf 192,55 USD), AAON (+ 5,20 Prozent auf 88,74 USD) und BlackBerry (+ 5,01 Prozent auf 9,54 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AngioDynamics (-7,85 Prozent auf 14,32 USD), Donegal Group B (-7,72 Prozent auf 16,14 USD), OraSure Technologies (-7,30 Prozent auf 3,81 USD), Neogen (-6,99 Prozent auf 12,10 USD) und Repligen (-6,44 Prozent auf 177,29 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 13 749 098 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

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Cogent Communications Holdings Inc 9,40 0,97% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 8,20 3,14% Consumer Portfolio Services Inc.
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Modine Manufacturing Co. 163,30 -2,54% Modine Manufacturing Co.
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