Optimismus in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagssitzung im Plus

So bewegt sich der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 16 145,97 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,111 Prozent auf 16 109,83 Punkte an der Kurstafel, nach 16 091,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 096,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 145,97 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,821 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15 361,64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 305,03 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, bei 11 379,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,35 Prozent aufwärts. Bei 16 142,57 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell NetApp (+ 22,51 Prozent auf 109,18 USD), Computer Programs and Systems (+ 10,27 Prozent auf 9,77 USD), Dixie Group (+ 8,62 Prozent auf 0,58 USD), inTest (+ 6,93 Prozent auf 12,49 USD) und Rambus (+ 5,44 Prozent auf 62,46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil New York Community Bancorp (-25,68 Prozent auf 3,56 USD), Arundel (-21,05 Prozent auf 0,15 CHF), Escalon Medical (-14,50 Prozent auf 0,17 USD), Enzon Pharmaceuticals (-6,97 Prozent auf 0,06 USD) und Cogent Communications (-6,69 Prozent auf 75,50 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die New York Community Bancorp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 336 662 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,801 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 73,55 Prozent an der Spitze im Index.

