Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,80 Prozent fester bei 24 010,93 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 23 958,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23 585,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23 690,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 074,26 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26 477,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 541,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Stand von 23 214,69 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,34 Prozent zu. Bei 27 722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Century Casinos (+ 17,60 Prozent auf 0,30 USD), AXT (+ 11,82 Prozent auf 35,76 USD), Volvo (B) (+ 10,50 Prozent auf 32,31 USD), SMC (+ 9,10 Prozent auf 370,95 USD) und American Superconductor (+ 7,96 Prozent auf 22,92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Americas Car-Mart (-16,43 Prozent auf 0,29 USD), Dorel Industries (-14,16 Prozent auf 0,80 USD), Comtech Telecommunications (-8,49 Prozent auf 0,92 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5,82 Prozent auf 531,31 USD) und PetMed Express (-4,39 Prozent auf 0,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 141 728 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,708 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at