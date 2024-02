Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags in Grün

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,49 Prozent fester bei 15 589,95 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,270 Prozent auf 15 403,16 Punkte an der Kurstafel, nach 15 361,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 15 603,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 366,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,771 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14 765,94 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Stand von 13 294,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12 200,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,58 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 630,58 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Deckers Outdoor (+ 14,84 Prozent auf 887,51 USD), EMCORE (+ 12,69 Prozent auf 0,71 USD), Amazon (+ 7,89 Prozent auf 171,84 USD), New York Community Bancorp (+ 7,74 Prozent auf 6,20 USD) und Trinity Biotech (+ 6,78 Prozent auf 0,59 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Exponent (-13,44 Prozent auf 77,84 USD), Columbia Sportswear (-5,50 Prozent auf 77,56 USD), Cutera (-4,93 Prozent auf 2,61 USD), Century Aluminum (-4,80 Prozent auf 10,71 USD) und Atrion (-4,12 Prozent auf 326,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 13 447 397 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,715 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die SIGA Technologies-Aktie weist mit 4,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at