Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags in Grün

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,27 Prozent fester bei 18 332,25 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,352 Prozent auf 18 217,73 Punkte an der Kurstafel, nach 18 282,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 362,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 208,44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 395,53 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2024, einen Stand von 18 283,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 659,68 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 24,15 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell MicroStrategy (+ 13,59 Prozent auf 208,25 USD), VOXX International A (+ 12,97 Prozent auf 6,97 USD), Fastenal (+ 9,70 Prozent auf 76,78 USD), FreightCar America (+ 7,74 Prozent auf 12,80 USD) und American Superconductor (+ 7,71 Prozent auf 23,88 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Elron Electronic Industries (-7,41 Prozent auf 1,00 USD), Align Technology (-2,93 Prozent auf 222,92 USD), Donegal Group B (-2,93 Prozent auf 12,93 USD), AXT (-1,88 Prozent auf 2,61 USD) und Adobe (-1,47 Prozent auf 496,19 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17 607 932 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,191 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

