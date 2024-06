Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen

In New York ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,14 Prozent auf 17 829,50 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 17 793,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 805,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 892,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17 765,42 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 16 920,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, wies der NASDAQ Composite 16 399,52 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, bei 13 555,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 20,75 Prozent aufwärts. Bei 17 936,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit BlackBerry (+ 13,49 Prozent auf 3,45 CAD), American Software A (+ 6,57 Prozent auf 9,08 USD), Salesforce (+ 6,24) Prozent auf 258,33 USD), Cutera (+ 5,76 Prozent auf 1,47 USD) und Century Casinos (+ 5,62 Prozent auf 2,82 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ebix (-44,34 Prozent auf 0,09 USD), SIGA Technologies (-5,12 Prozent auf 7,42 USD), Cumulus Media A (-4,98 Prozent auf 1,91 USD), Enzon Pharmaceuticals (-4,39 Prozent auf 0,18 USD) und Sangamo Therapeutics (-4,16 Prozent auf 0,41 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 210 173 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,134 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at