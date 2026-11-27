Am Freitag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich kletterte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,31 Prozent auf 24 129,50 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1,58 Prozent stärker bei 23 958,46 Punkten, nach 23 585,80 Punkten am Vortag.

Bei 24 149,09 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 690,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,578 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der NASDAQ Composite 26 477,81 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 541,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 23 214,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,85 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Century Casinos (+ 21,91 Prozent auf 0,31 USD), AXT (+ 13,73 Prozent auf 36,37 USD), Volvo (B) (+ 10,50 Prozent auf 32,31 USD), Methode Electronics (+ 9,31 Prozent auf 11,15 USD) und TTM Technologies (+ 8,58 Prozent auf 63,16 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-16,14 Prozent auf 0,29 USD), Dorel Industries (-14,16 Prozent auf 0,80 USD), Comtech Telecommunications (-5,58 Prozent auf 0,94 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD) und Donegal Group B (-3,63 Prozent auf 34,29 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 800 858 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,708 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at