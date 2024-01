Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt zum Handelsstart

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,21 Prozent auf 15 392,45 Punkte nach oben. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,203 Prozent auf 15 391,41 Punkte an der Kurstafel, nach 15 360,29 Punkten am Vortag.

Bei 15 399,16 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 345,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 14 992,97 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 018,33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11 364,41 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,24 Prozent. Bei 15 438,85 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dixie Group (+ 7,28 Prozent auf 0,66 USD), Baiducom (+ 6,97 Prozent auf 106,68 USD), Century Aluminum (+ 6,37 Prozent auf 10,86 USD), Ballard Power (+ 5,96 Prozent auf 3,38 USD) und JetBlue Airways (+ 5,50 Prozent auf 5,28 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Logitech (-10,72 Prozent auf 73,94 CHF), MicroStrategy (-5,83 Prozent auf 442,80 USD), Net 1 Ueps Technologies (-3,28 Prozent auf 3,24 USD), Sify (-3,13 Prozent auf 1,55 USD) und BankFinancial (-2,51 Prozent auf 10,50 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die Logitech-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 1 694 864 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,716 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 41,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

