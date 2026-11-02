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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 02.11.2026 18:00:49

Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne

Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Am Montag springt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,63 Prozent auf 25 598,04 Punkte an. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,641 Prozent auf 25 600,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25 437,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 25 799,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 567,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27 190,86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25 373,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 23 724,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,17 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 722,75 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), JetBlue Airways (+ 11,40 Prozent auf 3,18 USD), Upbound Group (+ 10,58 Prozent auf 22,89 USD), Integra LifeSciences (+ 9,49 Prozent auf 13,96 USD) und Covenant Transport (+ 8,02 Prozent auf 33,40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Volvo (A) (-14,55 Prozent auf 30,71 USD), Donegal Group B (-13,77 Prozent auf 21,55 USD), Cogent Communications (-8,31 Prozent auf 6,18 USD), CRESUD (-7,34 Prozent auf 9,98 USD) und Myriad Genetics (-6,54 Prozent auf 5,94 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 643 964 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

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Covenant Transport Inc. 33,19 7,34% Covenant Transport Inc.
CRESUD S.A. (spons. ADRs) 8,80 -7,37% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Donegal Group Inc. (B) 21,01 -15,93% Donegal Group Inc. (B)
IDEXX Laboratories 591,40 19,96% IDEXX Laboratories
Integra LifeSciences Holdings Corp. 12,30 8,85% Integra LifeSciences Holdings Corp.
Intel Corp. 55,18 -5,53% Intel Corp.
JetBlue Airways Corp. 2,82 11,00% JetBlue Airways Corp.
Lam Research Corp. 206,70 -3,46% Lam Research Corp.
Myriad Genetics Inc. 5,24 -6,73% Myriad Genetics Inc.
SIGA Technologies Inc. 2,91 -4,44% SIGA Technologies Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 18,44 -0,19% Upbound Group Inc Registered Shs
Volvo AB (A) 28,22 0,07% Volvo AB (A)

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NASDAQ Comp. 25 459,89 0,09%

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