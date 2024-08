Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

So bewegte sich der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Montag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 16 780,61 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,289 Prozent stärker bei 16 793,64 Punkten in den Handel, nach 16 745,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 895,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 16 699,39 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18 398,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 340,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 644,85 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 13,64 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Dixie Group (+ 24,43 Prozent auf 0,79 USD), Century Aluminum (+ 10,63 Prozent auf 13,95 USD), Landec (+ 8,38) Prozent auf 5,43 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,84 Prozent auf 1,10 USD) und SIGA Technologies (+ 5,64 Prozent auf 9,18 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil JetBlue Airways (-20,66 Prozent auf 4,80 USD), Century Casinos (-10,30 Prozent auf 2,09 USD), Comtech Telecommunications (-7,57 Prozent auf 2,93 USD), Nortech Systems (-7,33 Prozent auf 11,50 USD) und Commercial Vehicle Group (-6,98 Prozent auf 3,20 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 61 628 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,010 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Ebix-Aktie hat mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

