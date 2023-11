Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,17 Prozent im Plus bei 13 662,53 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,149 Prozent auf 13 660,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13 639,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13 684,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 652,92 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Stand von 13 431,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 884,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 10 616,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 31,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 11,37 Prozent auf 4,70 USD), Take Two (+ 7,59 Prozent auf 146,71 USD), Radcom (+ 6,10 Prozent auf 8,00 USD), SurModics (+ 4,97 Prozent auf 32,50 USD) und Dish Network (+ 4,55 Prozent auf 3,68 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Arundel (-22,22 Prozent auf 0,17 CHF), Ebix (-12,21 Prozent auf 4,96 USD), SIGA Technologies (-7,75 Prozent auf 4,76 USD), Power Integrations (-5,76 Prozent auf 70,87 USD) und Gilead Sciences (-5,04 Prozent auf 76,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 503 402 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,622 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,99 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

