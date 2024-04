Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus

Am Montag springt der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,88 Prozent auf 15 416,89 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,747 Prozent stärker bei 15 396,13 Punkten in den Handel, nach 15 282,01 Punkten am Vortag.

Bei 15 371,15 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 15 430,13 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 22.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 428,82 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 360,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 12 072,46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,41 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit MicroStrategy (+ 7,75 Prozent auf 1 265,06 USD), Nektar Therapeutics (+ 6,45 Prozent auf 1,32 USD), Lifetime Brands (+ 4,64 Prozent auf 9,93 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 3,95 Prozent auf 7,90 USD) und AXT (+ 3,61 Prozent auf 2,87 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Arundel (-11,60 Prozent auf 0,16 CHF), Corcept Therapeutics (-8,10 Prozent auf 21,09 USD), Comtech Telecommunications (-4,59 Prozent auf 1,77 USD), Royal Gold (-3,02 Prozent auf 119,02 USD) und Patterson-UTI Energy (-2,95 Prozent auf 11,17 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 344 500 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,781 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Comtech Telecommunications-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 21,62 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at