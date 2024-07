Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,73 Prozent stärker bei 18 416,36 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,111 Prozent höher bei 18 303,64 Punkten, nach 18 283,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 18 417,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 293,60 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,242 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 608,44 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 12.04.2024, mit 16 175,09 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 13 918,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 24,72 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Microvision (+ 8,64 Prozent auf 1,20 USD), Dixie Group (+ 8,05 Prozent auf 0,65 USD), Cumulus Media A (+ 7,43 Prozent auf 2,17 USD), Forward Air (+ 5,46 Prozent auf 22,60 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 4,70 Prozent auf 0,46 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ebix (-42,45 Prozent auf 0,00 USD), Century Aluminum (-4,65 Prozent auf 18,24 USD), Align Technology (-3,34 Prozent auf 247,75 USD), Trend Micro (-2,79 Prozent auf 6 942,00 JPY) und Biogen (-2,23 Prozent auf 231,53 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8 194 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,288 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Mit 19,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

