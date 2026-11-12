Optimismus in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Paris am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag steigt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,72 Prozent auf 8 392,63 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,485 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,398 Prozent auf 8 366,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 332,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8 401,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 366,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 3,52 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7 832,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der CAC 40 8 674,94 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 241,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,41 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 90 850 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 236,091 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at