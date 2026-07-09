LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursentwicklung
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09.07.2026 15:59:02
Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag stärker
Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent aufwärts auf 8 296,30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,665 Prozent stärker bei 8 307,51 Punkten in den Handel, nach 8 252,66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8 319,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 262,86 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 2,62 Prozent nach. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 8 203,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 245,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 878,46 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,23 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 493 070 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 244,713 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 3,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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