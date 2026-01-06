Optimismus in Wien: ATX in der Gewinnzone

Am Dienstag steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,28 Prozent auf 5 409,98 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 156,672 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent höher bei 5 395,36 Punkten, nach 5 394,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 352,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 420,66 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der ATX noch bei 4 730,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 678,36 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell EVN (+ 1,62 Prozent auf 28,30 EUR), BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 133,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,29 Prozent auf 37,80 EUR), Verbund (+ 1,04 Prozent auf 63,15 EUR) und OMV (+ 0,70 Prozent auf 48,74 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen DO (-1,20 Prozent auf 205,50 EUR), CPI Europe (-1,08 Prozent auf 15,56 EUR), Erste Group Bank (-0,95 Prozent auf 104,00 EUR), voestalpine (-0,94 Prozent auf 37,92 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,81 Prozent auf 30,65 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150 306 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

