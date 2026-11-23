Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 2,22 Prozent höher bei 6 342,01 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 181,704 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,016 Prozent stärker bei 6 205,19 Punkten, nach 6 204,21 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 197,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 384,65 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der ATX bei 6 270,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 6 631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 4 789,17 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,50 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 13,03 Prozent auf 110,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,88 Prozent auf 19,34 EUR), PORR (+ 4,47 Prozent auf 35,05 EUR), DO (+ 3,37 Prozent auf 230,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3,34 Prozent auf 71,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil OMV (-1,02 Prozent auf 68,25 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,40 EUR), Lenzing (+ 0,10 Prozent auf 9,75 EUR), Wienerberger (+ 0,46 Prozent auf 15,22 EUR) und EVN (+ 0,49 Prozent auf 30,50 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 371 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,380 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist mit 6,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at