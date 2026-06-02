Optimismus in Wien: So steht der ATX Prime mittags

Mit dem ATX Prime geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Am Dienstag springt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,71 Prozent auf 3 025,19 Punkte an. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 003,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 003,75 Punkten am Vortag.

Bei 3 001,76 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 033,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 865,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der ATX Prime auf 2 800,65 Punkte taxiert. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Wert von 2 224,71 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,87 Prozent auf 145,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,00 Prozent auf 10,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,42 Prozent auf 49,00 EUR), Wolford (+ 2,19 Prozent auf 2,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 103,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-2,52 Prozent auf 5,42 EUR), voestalpine (-2,33 Prozent auf 45,24 EUR), ZUMTOBEL (-1,68 Prozent auf 3,51 EUR), DO (-1,48 Prozent auf 186,40 EUR) und Polytec (-1,27 Prozent auf 4,68 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 109 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,006 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at