Optimismus in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwochmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 1 996,44 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,169 Prozent fester bei 1 997,15 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 993,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 997,60 Punkte, das Tagestief hingegen 1 995,13 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,457 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der SLI mit 1 985,86 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 1 943,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wurde der SLI mit 1 731,68 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,21 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 1,53 Prozent auf 1,03 CHF), Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 4 224,00 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 116,15 CHF), Alcon (+ 0,47 Prozent auf 81,46 CHF) und Swiss Life (+ 0,44 Prozent auf 678,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-0,85 Prozent auf 37,37 CHF), Sonova (-0,58 Prozent auf 291,30 CHF), Swatch (I) (-0,47 Prozent auf 180,10 CHF), Kühne + Nagel International (-0,27 Prozent auf 258,20 CHF) und Roche (-0,18 Prozent auf 281,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 386 999 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 245,170 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,47 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

