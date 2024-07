Optimismus in Zürich: SLI zum Start mit Kursplus

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent auf 1 968,78 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,342 Prozent auf 1 967,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 960,57 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1 968,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 965,09 Punkten lag.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1 943,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 846,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Wert von 1 762,10 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,64 Prozent zu Buche. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Geberit (+ 1,15 Prozent auf 563,40 CHF), Swatch (I) (+ 0,98 Prozent auf 179,45 CHF), Givaudan (+ 0,94 Prozent auf 4 273,00 CHF), Sonova (+ 0,91 Prozent auf 264,90 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 259,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-1,27 Prozent auf 466,50 CHF), Swiss Re (-0,89 Prozent auf 105,50 CHF), ams (-0,08 Prozent auf 1,20 CHF), Swiss Life (-0,06 Prozent auf 667,40 CHF) und Sandoz (+ 0,03 Prozent auf 34,39 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 300 238 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 249,553 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,09 Prozent gelockt.

