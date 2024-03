Optimismus in Zürich: SMI am Nachmittag freundlich

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 11 688,82 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,264 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,100 Prozent auf 11 648,70 Punkte an der Kurstafel, nach 11 637,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 11 691,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 639,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 452,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der SMI mit 11 153,09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 634,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 4,64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 2,04 Prozent auf 549,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,01 Prozent auf 249,10 CHF), Lonza (+ 1,90 Prozent auf 536,00 CHF), Sika (+ 0,97 Prozent auf 270,30 CHF) und Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 630,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Givaudan (-0,37 Prozent auf 4 051,00 CHF), Novartis (-0,20 Prozent auf 86,24 CHF), Alcon (-0,05 Prozent auf 74,72 CHF), Richemont (-0,04 Prozent auf 134,70 CHF) und Holcim (+ 0,02 Prozent auf 80,82 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 653 499 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 252,821 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,70 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Life-Aktie an.

