Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Swiss Life-Investition
|
10.10.2025 10:04:03
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Life-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Swiss Life-Aktie an diesem Tag 706,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,416 Swiss Life-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 870,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 231,95 CHF wert. Mit einer Performance von +23,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Swiss Life wurde am Markt mit 24,58 Mrd. CHF bewertet. Das Swiss Life-IPO fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56,10 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
