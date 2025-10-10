SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Swiss Life eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Life-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Swiss Life-Aktie an diesem Tag 706,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,416 Swiss Life-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 870,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 231,95 CHF wert. Mit einer Performance von +23,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Swiss Life wurde am Markt mit 24,58 Mrd. CHF bewertet. Das Swiss Life-IPO fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at