Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 12 202,75 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,455 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,086 Prozent auf 12 173,84 Punkte an der Kurstafel, nach 12 163,33 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 204,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 172,08 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,820 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, den Stand von 11 965,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 278,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 331,92 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,24 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 0,75 Prozent auf 72,34 CHF), Alcon (+ 0,66 Prozent auf 82,12 CHF), Roche (+ 0,66 Prozent auf 274,00 CHF), Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 86,08 CHF) und Novartis (+ 0,55 Prozent auf 99,35 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-0,54 Prozent auf 219,20 CHF), Sika (-0,36 Prozent auf 249,80 CHF), UBS (-0,21 Prozent auf 27,98 CHF), Partners Group (-0,08 Prozent auf 1 275,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,06 Prozent auf 49,07 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 132 067 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 237,047 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

