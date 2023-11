Optimismus in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,49 Prozent fester bei 1 671,07 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,387 Prozent leichter bei 1 656,55 Punkten, nach 1 662,99 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 654,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 671,11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,072 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Wert von 1 697,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wies der SLI einen Stand von 1 748,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 646,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 büßte der Index bereits um 0,595 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 2,57 Prozent auf 113,55 CHF), Lonza (+ 2,17 Prozent auf 338,60 CHF), Sandoz (+ 1,61 Prozent auf 24,37 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 112,40 CHF) und Sonova (+ 1,35 Prozent auf 224,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Life (-5,94 Prozent auf 551,40 CHF), ams (-3,16 Prozent auf 3,28 CHF), Julius Bär (-1,15 Prozent auf 51,36 CHF), Geberit (-0,55 Prozent auf 456,00 CHF) und SGS SA (-0,53 Prozent auf 74,94 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 673 147 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268,405 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,79 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

