Optimismus in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,58 Prozent fester bei 12 225,07 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,441 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,265 Prozent stärker bei 12 186,35 Punkten, nach 12 154,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 249,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 176,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 12 037,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 12 365,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der SMI bei 10 900,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,44 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,51 Prozent auf 538,40 CHF), Logitech (+ 2,45 Prozent auf 75,18 CHF), UBS (+ 1,54 Prozent auf 27,68 CHF), Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 117,80 CHF) und Givaudan (+ 1,15 Prozent auf 4 481,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-1,60 Prozent auf 129,30 CHF), Sonova (+ 0,13 Prozent auf 317,40 CHF), Geberit (+ 0,19 Prozent auf 523,40 CHF), Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 84,24 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,31 Prozent auf 520,80 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 086 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 230,176 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

