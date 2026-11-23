Der SPI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent auf 20 618,96 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,591 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,041 Prozent fester bei 20 502,84 Punkten in den Handel, nach 20 494,43 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 644,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 485,85 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 387,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 317,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 342,35 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 440,74 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 9,32 Prozent auf 13,72 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,40 Prozent auf 0,03 CHF), Comet (+ 7,84 Prozent auf 300,00 CHF), Sensirion (+ 6,94 Prozent auf 78,60 CHF) und INFICON (+ 6,76 Prozent auf 158,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Schlatter Industries (-4,41 Prozent auf 19,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,19 Prozent auf 0,12 CHF), HIAG Immobilien (-3,90 Prozent auf 123,20 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,71 Prozent auf 50,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 650 552 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 347,376 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at