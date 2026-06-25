LEM Aktie

LEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Entwicklung 25.06.2026 12:27:12

Optimismus in Zürich: SPI mit Kursplus

Optimismus in Zürich: SPI mit Kursplus

Aktuell wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent auf 19 982,61 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,435 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,201 Prozent auf 19 872,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 912,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 872,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 983,60 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 2,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der SPI-Kurs 19 052,12 Punkte. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Wert von 17 742,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der SPI auf 16 443,08 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 983,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 17,86 Prozent auf 39,60 CHF), EvoNext (+ 16,49 Prozent auf 2,19 CHF), Medartis (+ 8,19 Prozent auf 77,90 CHF), Adval Tech (+ 7,73 Prozent auf 47,40 CHF) und DocMorris (+ 5,50 Prozent auf 8,35 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF), BioVersys (-4,49 Prozent auf 25,50 CHF), SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 0,88 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,25 Prozent auf 0,22 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 055 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 285,628 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Villars SA

mehr Nachrichten

Analysen zu LEM S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 48,40 1,26% Adval Tech AG
BioVersys 25,70 -3,75% BioVersys
Curatis AG 24,00 8,60% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 8,85 3,27% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,42 19,80% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 36,80 1,66% Gurit Holding AG
LEM S.A. 486,50 -0,21% LEM S.A.
Medartis Holding AG 77,10 7,08% Medartis Holding AG
MindMaze Therapeutics 0,24 -4,07% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 50,50 0,00% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 373,00 1,58% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 0,91 0,00% SHL Telemedicine
Villars SA 570,00 -5,00% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 050,78 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen