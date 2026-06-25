Optimismus in Zürich: SPI mit Kursplus

Aktuell wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent auf 19 982,61 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,435 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,201 Prozent auf 19 872,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 912,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 872,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 983,60 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 2,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der SPI-Kurs 19 052,12 Punkte. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Wert von 17 742,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der SPI auf 16 443,08 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 983,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 17,86 Prozent auf 39,60 CHF), EvoNext (+ 16,49 Prozent auf 2,19 CHF), Medartis (+ 8,19 Prozent auf 77,90 CHF), Adval Tech (+ 7,73 Prozent auf 47,40 CHF) und DocMorris (+ 5,50 Prozent auf 8,35 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF), BioVersys (-4,49 Prozent auf 25,50 CHF), SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 0,88 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,25 Prozent auf 0,22 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 055 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 285,628 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at