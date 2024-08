Optimismus in Zürich: SPI notiert letztendlich im Plus

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag erhöhte sich der SPI via SIX schlussendlich um 0,44 Prozent auf 16 345,50 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,182 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,128 Prozent auf 16 294,95 Punkte an der Kurstafel, nach 16 274,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 16 401,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 294,95 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 0,977 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.07.2024, bei 16 325,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 963,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 345,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,19 Prozent nach oben. Bei 16 484,31 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Siegfried (+ 7,37 Prozent auf 1 078,00 CHF), Evolva (+ 6,58 Prozent auf 0,94 CHF), Medartis (+ 6,02 Prozent auf 65,20 CHF), Curatis (+ 5,10 Prozent auf 5,36 CHF) und Swiss Re (+ 4,51 Prozent auf 115,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen HOCHDORF (-23,90 Prozent auf 6,24 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-18,11 Prozent auf 0,30 CHF), GAM (-12,50 Prozent auf 0,15 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,56 Prozent auf 8,05 CHF) und SHL Telemedicine (-8,90 Prozent auf 3,07 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 417 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 256,108 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent an der Spitze im Index.

