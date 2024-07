Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester

Der SPI notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,56 Prozent auf 16 008,44 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,078 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,913 Prozent auf 16 064,61 Punkte an der Kurstafel, nach 15 919,28 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 960,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 064,80 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der SPI mit 15 992,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 15 442,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 861,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 9,87 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 5,82 Prozent auf 2,14 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,53 Prozent auf 8,54 CHF), Evolva (+ 4,18 Prozent auf 0,95 CHF), Molecular Partners (+ 4,14 Prozent auf 6,79 CHF) und Clariant (+ 3,39 Prozent auf 14,62 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil AIRESIS (-16,67 Prozent auf 0,40 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,99 Prozent auf 0,53 CHF), Edisun Power Europe (-2,41 Prozent auf 81,00 CHF), IVF HARTMANN (-2,31 Prozent auf 127,00 CHF) und Xlife Sciences (-2,03 Prozent auf 29,00 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 492 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,618 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

