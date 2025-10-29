SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen DOTTIKON ES-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DOTTIKON ES-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die DOTTIKON ES-Anteile bei 112,41 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das DOTTIKON ES-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,960 DOTTIKON ES-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 600,71 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Anteils am 28.10.2025 auf 321,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 186,01 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at