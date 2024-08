Optimistische JPMorgan-Analyse verleiht AUTO1 und Scout24 Auftrieb

Eine positive Studie von JPMorgan zu Internetwerten hat am Mittwoch besonders die Papiere von AUTO1 und Scout24 angetrieben. Der Bewertungsrückstand europäischer Online-Händler und -Dienstleister zum US-Technologiesektor habe sich mit den jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten verringert, und es gebe gute Gründe für eine anhaltende Aufholjagd, schrieb Analyst Marcus Diebel.

AUTO1 gewinnen via XETRA zeitweise 5,32 Prozent auf 8,02 Euro, scheiterten aber am Zwischenhoch von Anfang August, sodass ihnen der höchste Stand seit fast einem Jahr zunächst verwehrt blieb. Bei dem Online-Gebrauchtwagenanbieter stehe die Rentabilität an einem Wendepunkt zum Besseren, was normalerweise ein Treiber für eine Neubewertung sei, schrieb Diebel.

Scout24 legen derweil um 2,5 Prozent auf 71,75 Euro zu und tendierten wieder in Richtung des im Juli erreichten höchsten Kurses seit Herbst 2020. Der Immobilienportal-Betreiber Scout24 dürfte neben einem starken Kerngeschäft auch von zusätzlichen Produkteinführungen profitieren, glaubt Experte Diebel. Er stufte sowohl Scout24 als auch AUTO1 auf "Overweight" hoch.

(dpa-AFX)