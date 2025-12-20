|
20.12.2025 15:50:16
Optimus in Aktion: Tesla-Roboter verteilt Popcorn auf Berliner Weihnachtsmarkt
Der Verkauf der Elektroautos schwächelt, die Zukunft von Tesla liegt in Roboterarmen: Für Tesla-Chef Elon Musk hat der Humanoid "Optimus" das Potenzial, das erfolgreichste Produkt aller Zeiten zu werden. Auf einem Berliner Weihnachtsmarkt stellt sich der Roboter vor. Zweifel an seiner Autonomie bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
