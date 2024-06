Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding AG: unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von RAK Tourism Investment FZC in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu einem Gesamtwert von USD 40 Mio



03.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Orascom Development Holding AG unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von RAK Tourism Investment FZC in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu einem Gesamtwert von USD 40 Mio. Altdorf, 3. Juni 2024 –Orascom Development Holding AG (“ODH”) hat zusammen mit den weiteren Aktionären von RAK Tourism Investment FZC (“RAK”) eine Vereinbarung zum Verkauf des gesamten Aktienkapitals von RAK an Cove Holdings Limited unterzeichnet. Cove Holdings Limited ist eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle) im Eigentum von Saqr Kamal Hasan (“SKH” bzw. die “Käuferin”), einem bedeutenden Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. RAK hält die Rechte am The Cove Rotana Hotel, einem Luxushotel mit 349 Zimmern in Ras Al Khaimah, VAE. ODH hält eine Beteiligung von 73% an RAK. Der Gesamtwert der Transaktion (Enterprise Value) beträgt USD 40 Mio. (ca. USD 114’613 pro Hotelzimmer). Der Kaufpreis zugunsten von ODH und der weiteren Aktionäre für ihre Beteiligungen an RAK beträgt insgesamt rund USD 23 Mio. Zusätzlich übernimmt die Käuferin Schulden in Höhe von rund USD 18 Mio., wodurch sich die Gesamtverschuldung von ODH verringert. Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von ODH, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte zu veräussern und dadurch Kapital zur weiteren Wertschöpfung freizusetzen. Orascom Hotel Management, die Hotelmanagement-Tochtergesellschaft von ODH, die derzeit 6’358 Hotelzimmer auf drei Kontinenten betreibt, wird das Resort nach Vollzug während einer Übergangsphase weiter verwalten, die voraussichtlich im dritten Quartal 2024 endet. Der Vollzug der Transaktion wird ebenfalls für das dritte Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen. Rasmala Investment Bank Limited, ein unabhängiger alternativen Vermögensverwalter mit Sitz im Dubai International Financial Center (DIFC), agierte als Finanzberater und Dentons & Co. als Rechtsberater von SKH. ODH wurde von Habib Al Mulla and Partners als Rechtsberater unterstützt. Über Orascom Development Holding AG: Orascom Development Holding (ODH) ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development Holding umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O-West und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman , Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/. Kontakt für Investoren: Ahmed Abou El Ella Director of Investor Relations Tel: +20 224 61 89 61 Mobile: +20 122129 5555 Email: ir@orascomdh.com Über Habib Al Mulla and Partners Habib Al Mulla and Partners ist eine führende Anwaltskanzlei in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ausländischen und einheimischen Mandanten hilft, ihre Geschäfte in den Emiraten effizient abzuwickeln. Unter der Leitung von Dr. Habib Al Mulla, einem juristischen Vordenker, der massgeblich dazu beigetragen hat, das Recht der VAE zu modernisieren, um es mit dem internationalen Geschäftsleben besser in Einklang zu bringen, haben die Anwälte der Kanzlei einen guten Einblick in die Komplexität, die mit der Arbeit unter der Rechtsprechung der VAE verbunden ist. Über Rasmala Investment Bank Limited Rasmala Investment Bank Limited ("Rasmala") ist ein führender Verwalter alternativer Anlagen, der seit 1999 auf den globalen Märkten tätig ist. Rasmala investiert direkt und an der Seite von in der Golfregion ansässigen institutionellen Anlegern, darunter Banken, Pensionsfonds, Stiftungen, Family Offices, Unternehmen und staatliche Einrichtungen. Rasmala hat seinen Sitz im Dubai International Financial Centre und wird von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert. Für weitere Informationen siehe auch www.rasmala.com. Disclaimer: Diese Medienmitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ODH beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte von ODH wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. ODH übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Ende der Adhoc-Mitteilung